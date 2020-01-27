Новосибирск, , 08:50 — REGNUM Определены 30 финалистов третьего сезона конкурса «Лидеры России 2020», прошедших в суперфинал от Сибири, сообщается на сайте полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе.

В финал вышли десять представителей Новосибирской области, шесть — Томской области, четыре — Красноярского края, по три финалиста — из Алтайского края, Омской и Иркутской областей, один — из Кемеровской области.

Всего в полуфинале участвовали 261 человек из всех регионов Сибири.

Всего в рамках проекта пройдёт 11 полуфиналов, из них восемь региональных — во всех федеральных округах, а также три полуфинала специализаций. В суперфинал выйдут 300 конкурсантов. Они получат образовательный грант в 1 млн рублей. Победителями станут 100 участников. Их наставниками будут ведущие управленцы страны.

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