Киев, , 07:25 — REGNUM Состав украинской делегации, прибывшей в Давос для участия в международном экономическом форуме, показал, кто реально контролирует политику на Украине. Об этом в интервью телеканалу «112 Украина» заявил юрист и политик Андрей Портнов.

По словам бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича, участие в мероприятии президента страны и членов правительства вполне объяснимо.

«Но я не понимаю всю остальную делегацию, которая, как оказалось, финансируется не государством, а третьими организациями, которые действуют неизвестно в чьих интересах», — заявил Портнов.

По его словам, кроме президента и представителей правительства, Украину в Давосе представляли «кто-то из партии «Голос», кто-то из партии «Слуга народа», однако общим для всех них была не партийная или фракционная принадлежность, а финансирование международными неправительственными организациями.

Визит на экономический форум для этой группы лиц имел больше демонстративный характер. «Вот на этом визите в Давос мы увидели, кто контролирует реальную украинскую делегацию, кто ее финансирует, но мы не знаем с какими целями и задачами», — отметил Портнов.

Просматривая биографии функционирующих за счет иностранного капитала общественных деятелей, можно заметить, что через некоторое время они приходят на правительственные должности, где, по всей видимости, продолжают отстаивать отнюдь не украинские интересы.

Напомним, Андрей Портнов после возвращения на Украину с приходом к власти Владимира Зеленского обвинил экс-президента страны Петра Порошенко в экономических преступлениях, захвате власти и преступных действиях во время инцидента в Керченском проливе. Соответствующие заявления юрист подал в Государственное бюро расследований Украины.