Луганск, 27 января 2020, 07:08 — REGNUM За минувшие сутки было зафиксировано нарушение «режима тишины» со стороны украинских силовиков. Об этом заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), передаёт Луганскинформцентр.
По данным СЦКК, обстрел села «вёлся из автоматических станковых гранатометов».
Как сообщало ИА REGNUM, 26 января, по данным представительства ДНР в СЦКК, боевики ВСУ за сутки 15 раз нарушили режим прекращения огня.
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