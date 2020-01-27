Луганск, , 07:08 — REGNUM За минувшие сутки было зафиксировано нарушение «режима тишины» со стороны украинских силовиков. Об этом заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), передаёт Луганскинформцентр.

«Обстрелу подвергся район села Смелое», — говорится в сообщении.

По данным СЦКК, обстрел села «вёлся из автоматических станковых гранатометов».

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января, по данным представительства ДНР в СЦКК, боевики ВСУ за сутки 15 раз нарушили режим прекращения огня.

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