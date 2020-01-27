Киев, , 06:43 — REGNUM Украина находится в управлении людей без профессии, без знаний и без совести, а премьер-министр страны — «сознательный идиот», заявил бывший депутат Веховной рады, экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко в интервью на канале «112 Украина».

«Мы находимся в управлении людей без прошлого, без профессии, без планов на будущее на Украине, без знаний и, самое главное, без совести», — считает Червоненко.

По мнению бывшего депутата, во главе кабинета министров Украины находится человек-«пустое место». «Он сознательный идиот без совести», — охарактеризовал Алексея Гончарука Червоненко.

Экс-министр отметил также, что отношение к гражданам страны у пришедших к власти чиновников хуже, чем у предыдущей администрации. «К нам относятся как к идиотам, — уверен Червоненко. — Как к нищим, вороватым идиотам».

«Когда закончатся красивые слова и начнется разговор на бумаге с ручкой, то он покажет, что они пустые, как барабаны, — предсказывает бывший депутат. — Одни понты».

Напомним, недавно Гончарук стал фигурантом большого скандала с утечкой данных. Нелицеприятные высказывания премьера о президенте Украины Владимире Зеленском, произнесенные им на закрытом совещании, стали достоянием общественности. Премьер подал в отставку, однако президент Украины не принял ее.