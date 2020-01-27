Ла-Пас, , 05:51 — REGNUM Исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес призвала всех министров уйти в отставку, сообщает пресс-служба администрации президента страны.

В сообщении говорится, что министры должны уйти в отставку для перестановок в правительстве перед проведением выборов президента страны 3 мая 2020 года.

«В связи с этим она приняла решение попросить об отставке всех министров перед новым этапом в переходном демократическом правительстве», — отмечает пресс-служба.

Аньес пообещала объявить новый состав правительства «в кратчайшие сроки».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр связи Боливии Роксана Лисаррага подала в отставку из-за намерений Жанин Аньес участвовать в президентских выборах. Она подчеркнула, что решение об участии выборов свидетельствует о личном желании Аньес продлить свои полномочия.

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