Ла-Пас, 27 января 2020, 05:51 — REGNUM Исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес призвала всех министров уйти в отставку, сообщает пресс-служба администрации президента страны.
В сообщении говорится, что министры должны уйти в отставку для перестановок в правительстве перед проведением выборов президента страны 3 мая 2020 года.
«В связи с этим она приняла решение попросить об отставке всех министров перед новым этапом в переходном демократическом правительстве», — отмечает пресс-служба.
Аньес пообещала объявить новый состав правительства «в кратчайшие сроки».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр связи Боливии Роксана Лисаррага подала в отставку из-за намерений Жанин Аньес участвовать в президентских выборах. Она подчеркнула, что решение об участии выборов свидетельствует о личном желании Аньес продлить свои полномочия.
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