Триполи, , 05:25 — REGNUM В боевых столкновениях между Ливийской национальной армией генерала Халифы Хафтара и войсками Правительства национального согласия в районе города Абугрей к югу от Мисраты погибли 24 военнослужащих, сообщает 27 января Xinhua.

Источник в войсках Хафтара заявил о гибели 12 солдат и ранении еще 55.

В Правительстве национального согласия также заявили о 12 погибших и более 50 раненных. Кроме того, сообщается об отражении наступления армии Хафтара и об уничтожении нескольких единиц бронетехники противника.

Напомним, враждующие стороны в Ливии заключили договор о прекращении огня, однако взаимные обвинения в его нарушении противники начали озвучивать с самого начала перемирия.