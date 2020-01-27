Москва, , 05:22 — REGNUM Россия поставила второй полковой комплект зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» Китаю, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

По его словам, Москва завершила поставку для Пекина второго полкового комплекта ЗРК С-400, в который входят командный пункт и вспомогательное оборудование. Отмечается, что согласно контракту, российская сторона будет проводить 18-месячное гарантийное обслуживание зенитно-ракетных комплексов.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу предложил НАТО совместно выяснить совместимость ЗРК С-400 «Триумф» с вооружением альянса. Он не исключил того, что российская система ПВО может быть совместима с американским истребителем пятого поколения F-35.

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