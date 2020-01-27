Москва, , 05:14 — REGNUM Комплекс противоэпидемических мероприятий направленных на недопущение нового коронавируса в РФ разработан Роспотребнадзором. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«Проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования», — говорится в сообщении.

В сообщении также отмечается, что прибывшие из Китая с симптомами ОРВИ, «в обязательном порядке изолируются и обследуются лабораторно».

На данный момент выявлено 50 человек с признаками заболеваний, в том числе более 20 — с симптомами ОРВИ (из них 11 — прибывших из КНР).

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января от заражения новым типом пневмонии в Китае умерло 80 человек, при этом общее число заболевших составило почти 2,5 тыс. человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Число смертей от эпидемии нового коронавируса в КНР возросло до 80