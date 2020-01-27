Вашингтон, , 04:58 — REGNUM Ситуация в Ираке остается напряженной, в связи с чем власти страны должны выполнить свои обязательства по защите посольства США в Багдаде, говорится в сообщении пресс-службы госдепартамента США.

По мнению представителя госдепа, угроза для находящихся в Ираке американцев исходит от «поддерживаемых Ираном вооруженных групп». Всего с сентября 2019 года на представителей США в Ираке было совершено более 14 нападений, в связи с чем в госдепе США заявили о необходимости сохранять бдительность.

«Мы призываем правительство Ирака выполнить свои обязательства по защите наших дипломатических объектов», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что вечером воскресенья, 26 января, по зеленой зоне Багдада было выпущено пять ракет. Три из них приземлились на территории посольства США. Как стало известно, одна ракета попала в столовую, где могли находиться люди. Как минимум один человек получил ранения во время атаки.