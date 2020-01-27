Нью-Йорк, США, 27 января 2020, 04:36 — REGNUM Продлить действие Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) призвала США и РФ заместитель генерального секретаря ООН, высокий представитель по разоружению Идзуми Накамицу. Об этом чиновник рассказала в интервью РИА Новости.
Не допустить ошибок допущенных с ранее расторгнутым ДРСМД и сохранить СНВ-3 рассчитывают в ООН.
В США настаивают, что СНВ должен включать новые типы вооружений РФ, такие как «Кинжал», «Буревестник» и «Посейдон». Накамицу признала, что новые системы вооружений оказывают «стратегический эффект» но разговор о том, как их учитывать следует на основе имеющихся соглашений.
Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря глава МИД Сергей Лавров заявил о том, что РФ выступает за продление СНВ-3.
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