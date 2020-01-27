Лиссабон, , 04:35 — REGNUM Соболезнования семье и близким погибшего в авиакатастрофе баскетболиста Кобе Брайанта, а также семьям остальных погибших высказал португальский футболист Криштиану Роналду. Соответствующее сообщение спортсмен опубликовал в Instagram.

«Кобе был настоящей легендой и вдохновением для многих», — заявил Роналду, заявив, что с грустью воспринял известие о смерти спортсмена и его дочери.

Напомним, в результате крушения вертолета в штате Калифорния погибли девять человек: пилот и восемь пассажиров. По предварительным данным, причиной крушения могли стать погодные условия: над холмами в районе Калабасаса в момент катастрофы стоял густой туман.