Ла-Пас, , 04:21 — REGNUM Глава министерства связи Боливии Роксана Лисаррага подала в отставку из-за несогласия с решением временного и.о. президента страны Жанин Аньес выдвигаться в качестве кандидата на президентских выборах. Об этом сообщает газета Pagina Siete.

«Госпожа президент, мы перестали быть временным или переходным правительством. Став президентом-кандидатом, вы отказались от выполнения мандата, который вам вверил боливийский народ», — заявила она в письме.

По словам Лисарраги, попытка Аньес стать президентом страны свидетельствует о ее личном желании продлить свои полномочия и противоречит желанию боливийского народа о смене правительства. Она добавила, что Аньес также сможет использовать государственные СМИ для продвижения своей кандидатуры.

Как сообщало ИА REGNUM, Жанин Аньес стала и.о. президента Боливии после ухода с президентского поста Эво Моралеса в результате госпереворота. Тогда заявлялось, что будут проведены новые, честные выборы, которые и определят нового главу государства.