Багдад, , 03:32 — REGNUM Жертвами столкновений полицейских и участников массовых акций на площади Аль-Ватхба в Багдаде стали два человека, сообщает 27 января Al Arabiya со ссылкой на источники в системе здравоохранения.

Сообщается, что силы безопасности Ирака применили в отношении протестующих слезоточивый газ и резиновые пули. Участники акции отвечали стражам порядка камнями и бутылками с зажигательной смесью. Более сотни демонстрантов получили ранения в столице Ирака и в ряде других городов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Иракская комиссия по правам человека сообщила о 12 погибших участников протестов за последние два дня.

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