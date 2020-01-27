Багдад, , 03:04 — REGNUM По меньшей мере один сотрудник американского посольства пострадал в результате ракетного обстрела дипмиссии в «зеленой зоне» Багдада, сообщает 26 января Al Arabiya со ссылкой на правительственных чиновников в Ираке.

Сообщается также, что после атаки у представительства США совершили посадку несколько американских самолетов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, как минимум три из пяти ракет упали на территории посольства США. Перед атакой слышно было, как заработала сирена. Предположительно одна из ракет попала в столовую, где могли находиться люди.

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