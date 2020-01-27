Багдад, , 02:16 — REGNUM Необходимо выявить и наказать виновных в атаке на американское посольство в Багдаде, заявил премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди, передает 26 января Al Arabiya.

Глава иракского правительства резко осудил ракетный обстрел посольства США и заявил, что подобные действия «ослабляют государство и подрывают его суверенитет».

«Правительство подтверждает свое обязательство защищать все дипломатические миссии и принимать все необходимые меры для достижения этой цели», — заявил Абдул-Махди, в связи с чем призвал провести тщательное расследование атаки, выявить и наказать виновных.

По мнению иранского премьера, подобные действия могут «вывести Ирак на поле битвы», что особенно опасно в свете принятого правительством решения о выводе иностранных войск с территории страны.

Напомним, ракетному обстрелу американское посольство в Багдаде подверглось вечером воскресенья, 26 января, когда по «зеленой зоне» столицы Ирака было выпущено пять ракет.

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