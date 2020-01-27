Багдад, , 02:00 — REGNUM Американский посол в Багдаде Мэтью Теллер заявил о решительном осуждении ракетной атаки на посольство США, сообщает 26 января Al Arabiya.

Сообщается, что со словами осуждения Теллер обратился к премьер-министру Ирака Адиль Абдулу Махди.

Как стало известно ранее, три из пяти ракет, направленных на Зеленую зону Багдада достигли американского посольства. Одна из них попала в ресторан во то время, когда там могли находится люди. Пока никто не взял на себя ответственность за атаку на диппредставительство США.

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