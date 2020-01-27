Киев, , 01:50 — REGNUM Смерть двух солдат ВСУ в Донбассе означает продолжение войны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своём Facebook.

«Сегодня в Донбассе погибли двое наших ребят. Это значит, что война продолжается», — написал Зеленский.

По его словам, один военнослужащий подорвался на мине, а другой умер при обстреле. Также, он отметил, что необходимо больше потратить усилий, чтобы закончить войну.

Как сообщало ИА REGNUM, Зеленский заявил, что необходим прямой диалог с президентом РФ Владимиром Путиным для прекращения конфликта в Донбассе.

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