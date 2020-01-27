Киев, 27 января 2020, 01:50 — REGNUM Смерть двух солдат ВСУ в Донбассе означает продолжение войны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своём Facebook.
По его словам, один военнослужащий подорвался на мине, а другой умер при обстреле. Также, он отметил, что необходимо больше потратить усилий, чтобы закончить войну.
Как сообщало ИА REGNUM, Зеленский заявил, что необходим прямой диалог с президентом РФ Владимиром Путиным для прекращения конфликта в Донбассе.
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