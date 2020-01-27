Бамако, , 01:13 — REGNUM В результате нападения боевиков на лагерь вооруженных сил Мали погибли 20 военнослужащих, сообщает 26 января Associated Press.

Атаке подверглась военная база правительственных войск в Соколо, регион Сегу. Сообщается, что в ходе нападения боевики нанесли значительные материальный урон.

«Злоумышленники временно взяли под свой контроль лагерь и уничтожили все перед уходом, — говориться в сообщении правительства Мали. — Многие солдаты, находившиеся в лагере, нашли убежище в деревне».

Пока никто не взял на себя ответственность за нападение, однако, как подчеркнули в правительства, атака имеет отличительные признаки радикальных исламистских групп, связанных с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели 15 солдат Мали при атаке на военный лагерь.

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