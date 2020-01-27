Бамако, 27 января 2020, 01:13 — REGNUM В результате нападения боевиков на лагерь вооруженных сил Мали погибли 20 военнослужащих, сообщает 26 января Associated Press.
Атаке подверглась военная база правительственных войск в Соколо, регион Сегу. Сообщается, что в ходе нападения боевики нанесли значительные материальный урон.
Пока никто не взял на себя ответственность за нападение, однако, как подчеркнули в правительства, атака имеет отличительные признаки радикальных исламистских групп, связанных с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели 15 солдат Мали при атаке на военный лагерь.
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