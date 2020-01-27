Пхеньян, , 00:34 — REGNUM Лидер КНДР Ким Чен Ын направил поздравления с Днем Республики президенту Индии Раму Натху Ковинду, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Северокорейский лидер поздравил индийские власти и народ с Днем Республики и послал им «горячее поздравление и привет».

«Пользуясь этим случаем, выражаю уверенность в том, что традиционные отношения дружбы и сотрудничества между нашими двумя странами будут непрерывно укрепляться и развиваться в соответствии с требованием новой эпохи, и от всей души желаю Вам здоровья и счастья, а дружественному Вашему народу — прогресса и процветания», — цитирует его ЦТАК.

Напомним, День Республики отмучатся в индии 26 января в честь принятия Конституции страны. Индия получила статус республики 26 января 1950 года.