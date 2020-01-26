Варшава, , 23:57 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество к борьбе с проявлениями антисемитизма, расизма и ксенофобии, соответствующее заявление было сделано 26 января во время визита в Польшу.

Зеленский выступил на вечере, посвященном 75-летию освобождения концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау, также известного как Освенцим.

«Я уверен, что сегодня — это задача номер один для каждого мирового лидера. Международное сообщество должно объединиться и не допустить каких-либо проявлений антисемитизма, ксенофобии и расизма. Должен стоять на страже гуманизма, толерантности и свободы. Остановить зло, прежде чем оно станет опасным для человечества», — заявил Зеленский.

Напомним, в концентрационном лагере Освенцим нацистские преступники убили порядка 2 млн человек. 27 января 1945 года лагерь был освобожден солдатами Красной армии. В боях за его освобождение погибли свыше 200 советских солдат и офицеров.

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