Тегеран, , 23:01 — REGNUM Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал единственно возможный формат для возобновления переговоров с США, об этом 26 января он сообщил на своей странице в Twitter.

По мнению главы иранского внешнеполитического ведомства, единственно возможным форматом является формат «5+1», предполагающий участие в переговоры с Ираном всех постоянных членов СБ ООН и Германии.

Зариф подчеркнул, что президент США Дональд Трамп напрасно надеется на двустороннюю встречу с Ираном.

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