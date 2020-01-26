Москва, , 22:59 — REGNUM Переговоры министров иностранных дел стран «нормандского формата» (Украина, Россия, Германия, Франция) могут пройти «на полях» Мюнхенской конференции по безопасности уже в феврале текущего года. Об этом заявил посол Германии в РФ Геза Андреас фон Гайр в интервью газете «Коммерсантъ».

По его словам, Мюнхенская конференция по безопасности, которая пройдет в Мюнхене 14−16 февраля, является важным мероприятием для консультаций по «стратегически важным темам политики безопасности».

«Без сомнения, украинская тема будет во многих беседах играть важную роль, — сказал он. — Вполне возможно, что ее удастся обсудить и в формате «нормандской четверки».

При этом он добавил, что пока не может подтвердить эту встречу.

Напомним, ранее глава Украины Владимир Зеленский в интервью израильскому 9-му каналу заявил, что ведение прямого диалога с президентом РФ Владимиром Путиным является «очень важным».