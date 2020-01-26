Москва, , 22:39 — REGNUM Российский сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» временно приостановил борьбу с пиратами и направился в порт Омана для дозаправки, об этом 26 января сообщили в пресс-службе Балтийского флота.

«Ярослав Мудрый» Балтийского флота совершил плановый деловой заход в порт Салала (Оман). За время стоянки в порту российский боевой корабль заправится топливом, пополнит запасы пресной воды и продовольствия», — отмечается в заявлении.

В порту Омана судно пробудет до 29 января, после чего продолжит борьбу с пиратами в Индийском океане.

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