Вашингтон, , 22:06 — REGNUM Претендент на должность президента США от Демократической партии Берни Сандерс обошел в ставках букмекеров Джо Байдена, об этом 26 января сообщает портал Realclearpolitics.com

Букмекеры повысили шансы Сандерса на победу в праймериз. Популярность Сандерса выросла на 3,5 пункта.

Напомним, президентские выборы в США пройдут в конце 2020 года, ранее основным кандидатом на пост президента от демократов считался Байден, однако его популярность несколько упала после коррупционного скандала с участием его сына.

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