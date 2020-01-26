Варшава, , 21:48 — REGNUM 26 января в Польшу прибыл с рабочим визитом президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщили в пресс-службе администрации украинского лидера.

«Начался двухдневный рабочий визит … Зеленского в Республику Польша», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Зеленский в ближайшее время встретится с президентом Польши Анджеем Дудой, а также примет участие в памятных мероприятиях в г. Освенциме.

Напомним, 26 января пресс-служба украинского лидера сообщила, что глава Украины Владимир Зеленский в ближайшее время посетит с рабочим визитом Польшу.

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