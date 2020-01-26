Вашингтон, , 21:23 — REGNUM Президент США Дональд Трамп рассчитывает на поддержку хотя бы одного сенатора от Демократической партии в деле об импичменте, об этом 26 января сообщает The Washington Post.

Как отмечает издание, глава Белого дома был очень горд тем фактом, что в Палате представителей нашлось трое демократов, которые не поддержали отрешение Трампа от должности.

Считается, что обвинение в адрес президента с большой долей вероятности не поддержит сенатор от штата Западная Вирджиния Джо Манчин, политик ранее не однократно выступал на стороне Трампа.

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