Ереван, , 20:59 — REGNUM Председатель Конституционного суда Армении Грайр Товмасян распорядился подготовить иск против премьер-министра страны Николы Пашиняна, об этом 26 января сообщил на своей странице в социальной сети Facebook адвокат судьи Амрам Макинян.

«Председатель Конституционного суда Грайр Товмасян прочитал «непропорциональный контрудар» Никола Пашиняна и попросил нас подготовить иск», — подчеркнул Макинян.

Реакция судьи последовала в ответ на обвинение со стороны Пашиняна в предложении взятки, в обмен на сохранение высокого поста. По словам премьер-министр, Товмасян пытался подкупить его подарком — авторучкой.

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