София, , 20:56 — REGNUM Дипломат и сотрудник торгового представительства посольства России в Болгарии, которых 24 января болгарские власти объявили персонами «non grata», покинули страну. Об этом 26 января сообщили в российской дипмиссии в Болгарии.

«Российские дипломаты в воскресенье покинули территорию Болгарии», — цитирует источник в посольстве России ТАСС.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в пятницу, 24 января, посол России в Болгарии был приглашен в министерство иностранных дел страны, где ему были вручены ноты об объявлении двух представителей дипмиссии персонами «non grata». Позже, вице-премьер и глава МИД Болгарии Екатерина Захариева на брифинге с журналистами заявила, что сотрудники российского посольства «вероятнее всего, замешаны в шпионском скандале».

В министерстве иностранных дел России назвали этот шаг «недружественным» и сообщили, что со стороны Болгарии не было представлено никаких аргументированных обоснований принятого решения о выдворении российских дипломатов из страны.

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