Иерусалим, , 20:19 — REGNUM Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что план президента США Дональда Трампа по ближневосточному урегулированию продвигает интересы еврейского государства, соответствующее заявление было опубликовано 26 января канцелярией главы израильского правительства.

«Сегодня я вылетаю в Вашингтон для того, чтобы встретиться с президентом США, который выдвигает план, отстаивающий наши жизненно важные интересы», — говорится в заявлении.

В Белом доме подтвердили, что готовы принять израильского премьер-министра, встреча состоится 28 января 2020 года, также Трамп проведет встречу и с главным политическим противником Нетаньяху, лидером блока «Кахоль Лаван» Бени Ганцом, встреча запланирована на 27 января.

Ранее, 24 января глава Белого дома заявил, что опубликует план урегулирования палестино-израильского конфликта до встречи с Нетаньяху. Трамп подчеркнул, что план обсуждался и с палестинской стороной.

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