Вашингтон, , 20:10 — REGNUM Глава комитета по разведке в Палате представителей США Адам Шифф обвинил президента страны Дональда Трампа в угрозах в его адрес, об этом 26 января сообщает телеканал NBC.

Реакция конгрессмена последовала после того, как глав Белого дома обвинил его в коррупции.

«Шифф является коррумпированным политиком, возможно также, что и не очень здоровым человеком. Он пока не ответил за то, что сделал с нашей страной», — написал Трамп на своей странице в Twitter.

Именно подобное заявление и было расценено Шиффом как угрозу в свой адрес, о чем он и сообщил в эфире телеканала.

Напомним, в настоящее время в Сенате США идет дело об импичменте Трампа, для отрешения президента от должности требуется 67 голосов членов верхней палаты Конгресса из 100.

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