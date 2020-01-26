Киев, , 19:40 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение министерству здравоохранения страны улучшить работу по информированию населения о симптомах нового типа коронавируса и о действиях, которые они должны совершить в случае обнаружения у себя первых проявлений заболевания. Об этом 26 января сообщается на сайте украинского президента.

Украинский лидер подверг критике работу руководства минздрава Украины за то, что в информационном поле сообщают гражданам только статистику, а необходимо давать исчерпывающие сведения о том, что делать в случае ухудшения самочувствия.

«Необходимо сформировать рекомендации первоочередных действий, которые необходимо делать людям даже в случае обычного сезонного заболевания ОРВИ», — заявил Зеленский.

Он также дал поручение разместить в аэропорту Борисполь медицинский штаб или временную медицинскую службу.

В заявлении отмечается, что, по данным украинского минздрава, случаев заражения коронавирусом на территории страны не зафиксировано, а инфекционисты готовы в случае обнаружения вируса оперативно воспользоваться технологиями китайских коллег.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр китайского города Ухань Чжоу Сяньван заявил, что число подтверждённых случаев заражения новым типом коронавируса в ближайшем будущем увеличится примерно ещё на 1 тыс. человек. Также, по его данным, из-за каникул в честь Нового года по лунному календарю и эпидемии коронавируса Ухань покинули более пяти миллионов жителей.

Согласно последней информации, от коронавируса скончалось уже 56 человек, вирус диагностирован у 1975 пациентов.

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