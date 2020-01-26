Москва, , 19:33 — REGNUM Депутат Государственной думы Наталья Поклонская («Единая Россия») считает необходимым проверить все источники доходов главы Чувашии Михаила Игнатьева.

«Что же касается губернатора, которому пригрозили отставкой… Мне кажется, это недостаточное наказание. Необходимо провести проверку всех источников его доходов, расходов — как нас учили на прокурорских факультетах», — написала она в соцсетях.

По ее словам, может оказаться так, что у главы региона «всплывут автопарки, дома, усадьбы, которые сложно приобрести на одну лишь зарплату губернатора». А может, наоборот, из имущества — «только куртка замшевая, магнитофон».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в соцсетях была опубликована видеозапись момента, когда глава Чувашии Михаил Игнатьев, вручающий сотруднику МЧС ключи от новой пожарной машины, вынудил последнего подпрыгнуть за ключами. Поступок главы региона вызвал широкий общественный резонанс.

Кроме того, секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что партия поставит вопросы об исключении главы Чувашии из ее рядов и соответствии занимаемой должности.

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