Москва, , 19:19 — REGNUM Преступления нацистов и их приспешников не имеют срока давности, говорится в приветствии президента России Владимира Путина участникам и гостям мемориального вечера «Хранитель памяти», которое приурочено к Международному дню памяти жертв Холокоста.

«Холокост — одна из самых трагических, мрачных страниц мировой истории, — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. — Преступления нацистов и их приспешников не имеют срока давности, им нет ни прощения, ни забвения».

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Российский лидер добавил, что любые попытки замолчать эти события, переписать историю недопустимы и безнравственны, а «наш общий долг — хранить и передавать будущим поколениям правду о самой кровопролитной войне XX столетия».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России отметил, что память о Второй мировой войне и борьбе с нацизмом должна быть ограждена от сиюминутных трактовок и политических спекуляций. Советский народ отстоял свое Отечество и принес освобождение от нацизма Европе ценой 27 млн жизней, напомнил Путин.

Напомним, из 27 млн погибших в Великой Отечественной войне граждан СССР более 60% являлись мирными жителями и были истреблены нацистами на оккупированных территориях Советского Союза.

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