Киев, , 18:31 — REGNUM Недовольство президентом Украины Владимиром Зеленским из-за «очередной паузы», которую власти страны взяли после встречи в «Нормандском формате», растет в Париже. Об этом заявил депутат Верховной рады Олег Волошин в эфире телеканала «112 Украина».

«Во Франции не понимают, почему после … саммита девятого декабря (2019 г.) в «Нормандском формате», зависла очередная пауза», — сказал Волошин, который входил в состав украинской делегации на проведенном по инициативе президента Эммануэля Макрона парижском саммите.

По его словам, после саммита на Украине занялись внутренними проблемами, а вопросы урегулирования ситуации в Донбассе оказались отодвинуты в сторону.

Депутат пояснил, что в контексте реализации политической части Минских соглашений ничего не делается, при этом в Раде идет острая дискуссия по рынку и по вопросу о земле, а также по новому трудовому кодексу.

Напомним, 24 января президент Украины Владимир Зеленский в интервью израильскому «9-му каналу» заявил, что Минские соглашения остаются основой для переговоров по конфликту в Донбассе.

Читайте также: Зеленский подтвердил главенство Минских соглашений по вопросу Донбасса