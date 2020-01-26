Берлин, , 18:36 — REGNUM В преддверии годовщины освобождения концентрационного лагеря Освенцим министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал страны Европейского союза объединить усилия в борьбе с антисемитизмом и криминализировать отрицание Холокоста. Об этом 26 января он сообщил в своей статье, опубликованной Speigel.

«Германия должна стать ролевой моделью в этой борьбе. Слишком мало стран назначили уполномоченных по борьбе с антисемитизмом, это нужно исправить. Нам нужна европейская сеть уполномоченных от всех стран-членов, чтобы консолидировать борьбу с антисемитизмом в европейском плане действий», — отметил глава внешнеполитического ведомства ФРГ.

Он предложил странам ЕС принять законы о криминализации отрицания Холокоста и создать из экспертов международную группу против отрицания Холокоста, которая будет отслеживать факты проявления антисемитизма и дезинформации относительно отрицания Холокоста.

По мнению Мааса, необходимо активно вести информационно-просветительную работу среди молодежи, а также бороться с ксенофобией в социальных сетях и интернете, ее проявления должны «преследоваться по всей строгости закона повсюду в Европе».

Масс не обошел стороной и вопросы, связанные с проявлением антисемитизма внутри страны. Так, по его словам, в 2019 году за полгода было выявлено свыше 400 происшествий, в основе которых лежала национальная нетерпимость к евреям.

«В свете таких цифр неудивительно, что почти каждый второй еврей в Германии уже задумывается о том, чтобы покинуть страну», — подчеркнул министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США в соответствии с «Законом о разоблачении нацистских военных преступников» рассекретило архивные документы о Второй мировой войне, включая данные о лидере ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степане Бандере.

Так, в отчёте 1951 года под названием «Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году» главаря украинских националистов называют «агентом Адольфа Гитлера». В нём также указано, что всего за несколько недель существования «государства» были убиты 5 тысяч украинцев, 15 тысяч евреев и несколько тысяч поляков.

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