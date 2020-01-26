Ташкент, , 18:07 — REGNUM Во взаимоотношениях между Индией и Узбекистаном 2019 год годом стал годом «взлета», отношения между двумя странами никогда не были такими содержательными как сегодня, заявил посол Индии в Узбекистане Сантош Джа.

«Сегодня мы вместе работаем над такими политическими и стратегическими вопросами, как борьба с нашими общими угрозами радикализма, экстремизма и терроризма. В 2019 году состоялись первые двусторонние консультации между советами национальной безопасности двух стран и визит министра внутренних дел Узбекистана в Индию. Это привело к принятию решений о дальнейшем углублении нашего сотрудничества по вопросам безопасности, включая регулярные визиты, обмен информацией и передовым опытом, обучение и наращивание потенциала», сказал посол.

По его словам, динамично развиваются отношения и в сфере обороны.

«В ноябре 2019 года состоялся первый за 15 лет визит министра обороны Индии в Узбекистан. Это совпало с первыми в истории совместными военными учениями по борьбе с терроризмом. Ранее, в феврале 2019 года, мы провели первое заседание Совместной рабочей группы по обороне. В настоящее время обе страны активно реализуют двусторонние соглашения о сотрудничестве в области военной медицины и военного образования, в том числе в таких областях, как подготовка кадров и наращивание потенциала», отметил дипломат.

Он указал, что двустороннее оборонно-промышленное сотрудничество также активизировалось благодаря впервые проведенному семинару в Ташкенте в сентябре 2019 года для изучения новых возможностей.

«В целях продвижения данного сотрудничества Индия также предложила Узбекистану кредитную линию в размере 40 миллионов долларов», сказал посол.

Говоря о вопросах торгово-экономического сотрудничества, он указал, что в настоящее время готовится соглашение между двумя странами о преференциальной торговле.

«Мы также тесно сотрудничаем в целях обеспечения доступа к экспорту сельскохозяйственной продукции обеих стран. Мы также заинтересованы в создании воздушных транспортных коридоров между Индией и Узбекистаном наряду с нашим стремлением к продвижению наземных транспортных связей между нами. Прямое воздушное сообщение между Индией и Узбекистаном уже увеличивает количество туристов, и мы работаем над дальнейшим расширением таких связей», сказал Джа.

Он также указа, что «наши инвестиционные отношения также значительно расширились в прошлом году, в частности, после визита в Узбекистан в октябре 2019 года многопрофильной бизнес-делегации, возглавляемой Главным министром индийского штата Гуджарат».

В результате этого визита, отметил он, подписан ряд соглашений и разработаны инвестиционные предложения в различных сферах, которые активно реализуются.

По словам посла, важной сферой сотрудничества между Индией и Узбекистаном является наращивание потенциала, обучение и подготовка специалистов.

«Как вы знаете, индийские университеты Sharda и Amity уже открыли свои филиалы в Андижане и Ташкенте соответственно. Мы продолжаем расширять нашу программу ITEC для Узбекистана, которая за последние два десятилетия поддержала подготовку более 2000 узбекских специалистов в различных сферах, в том числе в профильных. Мы также ежегодно продолжаем предоставлять несколько стипендий для бакалавриата, магистратуры и докторантуры в престижных индийских вузах. Мы также привлекли индийского эксперта в целях дальнейшего расширения и развития созданного в Ташкенте технопарка. Мы продвигаем обмены молодежью через организацию молодежного фестиваля в Узбекистане в 2020 году. У нас есть планы организовать Дни культуры Индии в Узбекистане и Дни культуры Узбекистана в Индии в 2020 году. Данные мероприятия послужат значительному укреплению прочных взаимосвязей между нашими народами, основанных на многовековом взаимодействии и взаимной доброжелательности», подчеркнул глава индийской дипмиссии.

Продолжая, он отметил, что «еще одной сферой, в которой мы стремимся расширить наше сотрудничество с Узбекистаном — это развитие инфраструктуры».

«С этой целью Индия предложила Узбекистану льготную кредитную линию в размере 1 миллиарда долларов. Соглашение о предоставлении кредитной линии в размере 200 миллионов долларов уже действует с января 2019 года. Индия также предложила поддержать небольшие проекты общественного развития в Узбекистане посредством грантовой помощи. В настоящее время рассматриваются проекты в различных сферах, исходя из приоритетов развития Узбекистана», указал посол.