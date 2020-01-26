Алжир, , 17:57 — REGNUM Турция готова развивать взаимовыгодное экономическое сотрудничество с Алжиром. Об этом, как передает Anadolu Ajansi, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с главой Алжира Абдельмеаджидом Таббуном.

«Объем турецких инвестиций в экономику Алжира достиг $3,5 млрд, — сообщил Эрдоган. — Это показатель доверия турецких компаний к алжирской экономике».

По словам главы государства, ранее власти Турции облегчили визовый режим с Алжиром с целью углубления двусторонних связей.

Как передавало ИА REGNUM, 26 января в аэропорту Хуари Бумедьен в Алжире приземлился самолет TC-TUR, на борту которого находились члены турецкой делегации. Главу Турции в воздушной гавани лично встречал президент Алжира Абдульмеджид Таббун.

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