Алжир, , 17:43 — REGNUM Военного пути урегулирования проблем в Ливии нет. Об этом, как передает Anadolu Ajansi, заявил глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров с президентом Алжира Абдельмеджидом Таббуном.

«Турция не может закрыть глаза на кровопролитие в братской Ливии и игнорировать действия внешних сил, пытающихся нанести ущерб признанным властям африканской страны», — сказал глава государства.

По его словам, обеспечение мира и стабильности в Ливии является единственной целью официальной Анкары.

Как передавало ИА REGNUM, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с рабочим визитом в Алжир 26 января.

Читайте также: Самолет с президентом Турции приземлился в аэропорту Алжира