Алжир, 26 января 2020, 17:43 — REGNUM Военного пути урегулирования проблем в Ливии нет. Об этом, как передает Anadolu Ajansi, заявил глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров с президентом Алжира Абдельмеджидом Таббуном.
«Турция не может закрыть глаза на кровопролитие в братской Ливии и игнорировать действия внешних сил, пытающихся нанести ущерб признанным властям африканской страны», — сказал глава государства.
По его словам, обеспечение мира и стабильности в Ливии является единственной целью официальной Анкары.
Как передавало ИА REGNUM, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с рабочим визитом в Алжир 26 января.
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