Багдад, 26 января 2020, 17:44 — REGNUM Влиятельный шиитский лидер Ирака Муктада ас-Садр призвал своих сторонников прекратить демонстрации около посольства США. Об этом 26 января сообщает Al Arabia.
Причиной подобного решение, стало желание избежать беспорядков. Заявление было опубликовано возглавляемым ас-Садром движением «Сайрун».
Ранее политик призывал своих сторонников выйти на улицы городов Ирака с требованием к властям страны изгнать иностранные вооруженные силы с территории государства.
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