Тегеран, , 17:05 — REGNUM Правоохранительные органы Ирана арестовали курдского журналиста Вахида Фатахи за его публикацию, в которой он якобы не использовал эпитет «мученик» в отношении генерала Касема Сулеймани, об этом 26 января сообщает Kurdistan24.

По данным журналистов, Фатахи ведет свой канала в сервисе Telegram, после указанной публикации, он был взят под стражу.

Как передавало ИА REGNUM, генерал Касем Сулеймани был убит 3 января 2020 года атакой американского беспилотника. Президент США Дональд Трамп заявил, что военачальник был убит по его прямому распоряжению.

Читайте ранее в этом сюжете: В Турции арестовали троих курдских повстанцев