Бишкек, , 16:41 — REGNUM Киргизстанские дальнобойщики пожаловались вице-премьер-министрам Женишу Разакову и Замирбеку Аскарову на осложнившуюся ситуацию на киргизско-казахстанской границе и на коррумпированность казахских таможенников, передает «БарсМедиа».

По словам водителей, на казахской таможне у них вымогают взятки в размере от $800 до $5000 (от 49,5 тысячи до 309,7 тысячи рублей), вскрывают фуры, режут упаковки с товарами, затягивают время досмотра до 16 часов и не ставят электронную навигационную пломбу на следующие транзитом в Россию и Белоруссию большегрузные машины.

Это приводит к недовольству не только водителей, но также владельцев грузов и их заказчиков, которым сложно доказать, что произошедшее — результат противоправных действий казахстанских таможенников.

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При этом сами работники таможни говорят дальнобойщикам о том, что в Евразийский экономический союз якобы должны въезжать только киргизские товары, поскольку Киргизия член ЕАЭС.

Вице-премьер Жениш Разаков пообещал озвучить эти проблемы на ближайшем заседании Евразийской экономической комиссии.

«Мы этот вопрос там ребром поставим. Потому что такая картина, она не сегодня возникла. Она каждый год у нас. Каждый год в начале года потихонечку вот это тема возникает», — констатировал высокопоставленный киргизстанский чиновник.

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