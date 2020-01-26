Берлин, , 16:26 — REGNUM Германия возобновила подготовку сил безопасности на севере Ирака, которая была прервана из-за обострения обстановки в регионе после убийства Соединенными Штатами иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом 26 января сообщили в Бундесвере.

Отмечается, что миссия по подготовке бойцов курдских формирований была возобновлена 26 января в 06:00 по местному времени (08:00 мск). Вместе с тем в центре Ирака вооруженные силы ФРГ пока не собирается продолжать миссию.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 января американские беспилотники нанесли удар по колонне автомобилей в аэропорту Багдада, убив иранского генерала Касема Сулеймани. После этого парламент Ирака проголосовал за вывод иностранных войск с территории страны, что по-прежнему не произошло.

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