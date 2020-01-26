Тегеран, , 16:34 — REGNUM Дешифровка бортовых самописцев украинского пассажирского самолета Boeing 737, который потерпел крушение 8 января под Тегераном, будет проходить на территории Ирана. Об этом 26 января сообщает иранское агентство Tasnim News Agency со ссылкой на депутата меджлиса страны, члена парламентского комитета по развитию Фараджуллу Раджаби.

Данному заявлению иранского парламентария предшествовал трехдневный визит специалистов из Ирана на Украину, где иранцы оценили возможности проведения работ украинскими коллегами по расшифровке записей черных ящиков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 января в Тегеране заявили, что примут решение о месте проведения работ по дешифровке чёрных ящиков сбитого украинского пассажирского самолета Boeing 737 только после визита иранских экспертов на Украину, в течение которого они оценят возможности украинских специалистов по дешифровке.

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