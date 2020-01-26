Алжир, , 15:57 — REGNUM 26 января в Алжир прибыл с рабочим визитом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, самолет TC-TUR, на борту которого находились члены турецкой делегации, приземлился в аэропорту Хуари Бумедьен в 13:35 по местному времени.

Отмечается, что глава алжирского государства Абдульмеджид Таббун лично встречал в аэропорту лидера Турции. Темы переговоров между представителями двух стран пока не раскрываются.

Как передавало ИА REGNUM, 19 января глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Алжира Абдульмеджид Таббун, ранее прибывшие в Берлин по приглашению канцлера Германии Ангелы Меркель, обсудили ситуацию в Ливии.

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