Киев, , 15:08 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский с начала своего президентского срока помиловал 97 человек. Об этом 26 января со ссылкой на ответ офиса президента Украины на соответствующий запрос сообщают «Украинские новости».

Как сообщили в офисе украинского лидера, указами Зеленского в период с 28 мая по 28 декабря минувшего года было помиловано 97 лиц, среди которых 11 женщин и 86 мужчин. 90 помилованных были освобождены от отбывания наказания, а семерым срок наказания был сокращен. Вместе с тем, как отметили в СМИ, гражданство помилованных не уточняется.

В украинском средстве массовой информации также отметили, что за минувший год бывший президент Украины Петр Порошенко не подписывал указов о помиловании. Также отмечается, что в 2018 году Порошенко помиловал одного гражданина Ирана и 13 граждан Украины. В 2017 году бывший украинский лидер помиловал 139 человек, в 2015 году — 67 человек, в 2016 году — также 67 человек.