26 января 2020 | Время чтения 5 мин

Не удивлюсь, если японцы, как говорят у нас в народе, в ответ на свои действия «получат обратку»…

Анатолий Кошкин, , 14:33 — REGNUM На фоне так называемых «шпионских дел» в Японии, связанных с сотрудниками советских и российских посольств и торгпредств, свидетелем которых я не раз был на своем веку, нынешний случай выглядит слишком мелким и на «дело» не тянет.

Япония

Вкратце о происшествии, усилиями СМИ двух стран превращенном в «дипломатический скандал». По информации японского телевидения и прессы, 48-летний сотрудник японской телекоммуникационной и финансовой компании Софтбанк (SoftBank) Ютака Араки в феврале прошлого года скачал с серверов компании некую информацию и якобы передал ее российскому торгпредству в Токио.

Информация, по свидетельству представителей компании, «не была строго конфиденциальной», а сам Араки «не имел права доступа к конфиденциальным данным». В компании также заявили, что провели внутреннюю проверку и не обнаружили следов несанкционированного доступа к своим системам извне. SoftBank принес извинения «за причинение большого беспокойства и неудобств своим клиентам и акционерам». Тем самым было подтверждено, что информация, которую, по утверждению японской полиции, бывший сотрудник компании передал торгпредству России в Токио, не включала в себя сведения о клиентах и деловых партнерах, а значит, никакого ущерба безопасности компании и, уж конечно, Японии как государству, нанесено не было.

Тем не менее, Араки еще в феврале прошлого года был арестован по подозрению в нарушении существующего в Японии Закона о запрете недобросовестной конкуренции. Не будучи юристом, затрудняюсь комментировать применение этого закона к настоящему случаю.

Если верить японским СМИ, Араки отпираться не стал и признал, что, действительно, предложил некоторую внутреннюю информацию в обмен на деньги. Причем деньги, похоже, небольшие. По сообщению телекорпорации NHK со ссылкой на независимые источники в правоохранительных органах Японии, японец признался, что просто «пытался заработать немного карманных денег». Как мне рассказывали японские мужчины из разряда служащих «сарариманов», обычно жена выделяет на карманные расходы в среднем 30 000 иен, или около 300 долларов. В основном карманные деньги идут на приобретение сигарет и выпивку с коллегами после работы. Принимая в расчет дороговизну японских питейных заведений, сумма весьма скромная.

Правда, в данном случае полиция сообщает и о том, что Араки пользовался еще и бесплатными угощениями в ресторанах. Но закона, запрещающего подобные возлияния за чужой счет, в Японии пока нет.

Похоже, японской полиции были названы имена тех работников торгпредства, с которыми встречался Араки. Один, как сообщается, еще в 2017 году, завершив командировку, покинул Японию, а другой все еще работает в российском представительстве. Так вот японские власти обратились в посольство РФ в Токио с требованием обеспечить явку этих двоих российских граждан на допрос. Шансов на такой принудительный допрос, конечно, нет, тем более что названные лица имеют дипломатическую неприкосновенность.

В посольстве же назвали обвинения в адрес сотрудников торгпредства «шпиономанией» и выразили сожаление по поводу того, что Япония «присоединилась к модным на Западе антироссийским спекуляциям».

Что же может стоять за обнародованием почти через год обстоятельств этого «дела»? Позволю себе высказать свои сугубо личные предположения о связи столь незначительного инцидента с большой политикой.

Как известно, год назад, благодаря необычным высказываниям премьер-министра Японии Синдзо Абэ о якобы скором «возвращении северных территорий» в стране была создана атмосфера ожидания и чуть ли не эйфория. Конечно же, в той обстановке обнародовать сведения о задержании какого-то желавшего подзаработать на выпивку «сараримана» японским властям и в голову не приходило, ибо это могло омрачить двусторонние отношения и повредить реализации якобы уже достигнутых договоренностей по островам.

И хотя Москва в январе прошлого года не только не подтвердила «достигнутые договоренности», но и выразила в форме выговора через вызванного в МИД РФ японского посла свое несогласие и неудовольствие по поводу широковещательных заявлений Абэ, в Токио все же оставалась надежда на то, что на двусторонних переговорах летом 2019 года в Осаке все же удастся найти какие-то выгодные Японии точки соприкосновения по «территориальной проблеме». Но этого не произошло. Более того, Москва выдвинула перед Токио, как выразился один мой японский собеседник, «близкое к харакири» требование признать все Курильские острова российскими, и лишь затем вести переговоры о территориальном размежевании. С тех пор российское руководство не раз подтверждало это высказанное условие.

Не предприняло ли японское правительство попытку через «шпионское дело» выразить Москве свое недовольство и предупреждение о том, что оно может от уговоров перейти к более жесткой политике по островам? Опираясь на свой крепнущий военный союз с США, лидеры которых открыто называют нашу страну врагом.

Заметим, что в отличие от советского периода, когда спецслужбы СССР и Японии обменивались прямыми ударами, ныне между контрразведывательными органами двух стран существует взаимодействие, происходит обмен визитами и информацией. В результате возникающие проблемы, связанные с работой спецслужб в Токио и Москве, подчас стали по взаимному согласию решаться келейно, без широкой огласки. Это тоже говорит в пользу предположения о том, что официальный Токио, раздувая ныне «шпионский скандал», желает показать недовольство зашедшими в тупик переговорами о «северных территориях».

Нельзя исключать и то, что в Японии готовят так называемый «закон о шпионаже», принятия которого уже много лет требуют японские правые силы. И случай с пожелавшим, как выражался персонаж любимого в народе фильма, «срубить деньжат по легкому» пришелся как нельзя кстати.

Наконец, можно допустить, что, обнародовав факт «утечки», определенные силы в Японии хотели бы дискредитировать набравшую большой вес в экономике страны холдинговую корпорацию SoftBank, работающую в области телекоммуникаций, маркетинга, финансов и являющуюся третьим по величине сотовым оператором Японии. Тем самым поставив под удар ее создателя и владельца этнического корейца Масаёси Сон, отношение к которому националистически настроенных японцев, мягко говоря, не однозначное. В том числе и потому, что он встречается с российскими и китайскими политиками и проявляет готовность к взаимовыгодному сотрудничеству, что не может радовать Вашингтон и официальный Токио.

Что же касается российско-японских отношений, то поднятая шумиха вокруг «русского шпионажа в Японии», конечно же, не на пользу двусторонним отношениям. Как заявили в посольстве РФ, «подобные публикации противоречат договорённостям между Россией и Японией о создании позитивной атмосферы для налаживания двустороннего сотрудничества». Не удивлюсь, если японцы, как говорят у нас в народе, в ответ на свои действия «получат обратку»…