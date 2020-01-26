Тбилиси, , 13:34 — REGNUM Партия «Европейская Грузия» (ЕГ) предлагает грузинским властям модель голосования, которая не позволит правящему режиму получить на выборах большинство голосов при низкой поддержке населения. Также заявление сделал член ЕГ Гига Бокерия, 26 января, сообщает «Первый канал» грузинского телевидения.

«Мы гибко подходим к задаче, которую общество поставило перед нами, чтобы в будущем ни одна политическая команда, имеющая незначительную поддержку в обществе, не могла благодаря возможности контролировать выборы влиять на их исход», — сказал Бокерия.

Он также подчеркнул, что предложенная ЕГ схема не позволит манипулировать результатами голосования никакой политической силе, которая пришла бы к власти. Бокерия рекомендовал властям пойти на компромисс, чтобы снять то оскорбление, которое они наносят, не проводя выборную реформу.

Как передавало ИА REGNUM, оппозиция в Грузии настойчиво добивается от правящей парии провести реформу выборного законодательства и ввести на парламентских выборах пропорциональную систему. В скором времени ожидается очередной этап переговоров между противостоящими сторонами. Точная дата не названа. Предыдущие встречи не дали результатов.

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