Анкара, , 13:33 — REGNUM Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар нарушает режим прекращения огня, об этом 26 января сообщает Reuters.

Заявление было сделано в аэропорту Стамбула, перед началом официального визита главы Турции в Алжир.

«Он продолжает нападения, используя все свои ресурсы. Однако он не добьется в этом успеха», — цитирует издание слова Эрдогана.

Напомним, в настоящее время Ливия фактически расколота на два противоборствующих лагеря — это ЛНА и Правительство национального согласия в Триполи. Анкара поддерживает власти в Триполи, что обуславливает ее позицию в отношении сил Хафтара.

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