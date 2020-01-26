Киев, , 13:33 — REGNUM Проведение шестого заседания Совета ассоциации Украина — Европейский Союз анонсировано на 28 января в Брюсселе. Об этом 25 января вечером сообщили в пресс-службе украинского правительства.

Украинскую делегацию возглавит премьер-министр Украины Алексей Гончарук, а делегацию Европейского Союза — Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Также со стороны ЕС в заседании примет участие еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи.

С украинской стороны, в частности, участие в заседании также примут вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, глава министерства внешней политики Украины Вадим Пристайко, министр инфраструктуры Владислав Криклий, министр образования и науки Украины Анна Новосад, министр финансов Украины Оксана Маркарова, а также заместители министров экономики, юстиции, энергетики и защиты окружающей среды по вопросам европейской интеграции, а также заместитель министра цифровой трансформации Украины по вопросам европейской интеграции.

Согласно повестке дня будут обсуждаться вопросы по безопасности в Донбассе «в контексте противодействия российской агрессии и имплементации Минских договоренностей», а также положение дел в Крыму, который в пресс-службе правительства Украины назвали «временно оккупированным».

Также стороны намерены провести анализ «достигнутого прогресса по имплементации» соглашения об ассоциации, а также обсудить «состояние» торговли между Украиной и ЕС, пути «углубления» экономического и отраслевого сотрудничества сторон. Также к обсуждению планируются вопросы связанные с юстицией, свободой и безопасностью.

У главы украинского правительства также в Брюсселе запланирован ряд встреч с представителями Европейского Союза.

ИА REGNUM напоминает, ранее вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что не все страны-члены Европейского Союза заинтересованы в членстве Украины в Европейском Союзе. Кроме того, он отметил, что за последний год президентства Петра Порошенко происходили события, которые тормозившие процесс «евроинтеграции» Украины. Вместе с тем, как отметил Кулеба, после смены власти, динамика «евроинтеграции» страны ускорилась.

Читайте также: Не все могут говорить вслух, что ждут Украину в ЕС и НАТО — Кулеба

Отметим, что Киев считает Крым своей территорией, которая «временно оккупирована» Российской Федерацией. Украина не признает решение жителей полуострова выйти из состава Украины и воссоединиться с Российской Федерацией, которое они приняли в марте 2014 года на референдуме. Также Украина не признает, что воюет в Донбассе с жителями ДНР и ЛНР, то есть со своими бывшими гражданами, против которых в апреле 2014 года Киев начал «антитеррористическую операцию». В Киеве считают, что в ДНР и ЛНР происходит некая «российская агрессия».

Читайте также: Последний год президентства Порошенко «евроинтеграция» тормозилась — Кулеба