Анкара, , 13:32 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали трех челнов Рабочей партии Курдистана (РПК), об этом 26 января сообщает Anadolu Ajansi.

Журналисты издания отмечают, что повстанцы добровольно сложили оружие и сдались турецким военным. С начала 2020 года аналогичным образом поступили уже 15 курдских бойцов.

Напомним, Рабочая партия Курдистана признана Турцией, США, а также странами Евросоюза террористической организацией, поэтому в этих государствах ее деятельность преследуется по закону.

Повстанцы выступают за создания собственной автономии в рамках государства, однако Анкара не готова пойти на подобные уступки. Конфликт между сторонами продолжается долгие десятилетия, в ходе него погибли свыше 40 тыс. человек.

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